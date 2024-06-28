Владимир Мутовкин поздравил выпускников с окончанием школы

28.06.2024 | 08:01

В пятницу, 28 июня, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников с завершением обучения в общеобразовательном учреждении.

«Дорогие юноши и девушки города Пензы, поздравляю вас с окончанием школы!

Вы прошли нелегкий и долгий путь длиною в 11 лет. Позади остались уроки, зачеты, экзамены. Сегодня вы прощаетесь с друзьями, учителями, со школой и детством. Впереди вас ждет новая жизнь со множеством открытий и самостоятельных взрослых решений. Уверен, что вы выберете правильный путь, добьетесь поставленных целей, поступите в вузы и найдете свое достойное место в жизни.

Будьте всегда терпеливы и внимательны к окружающим, требовательны к себе, при любых обстоятельствах оставайтесь людьми и помните, что только упорным трудом можно достичь всего задуманного.

Мы верим в вас и гордимся вами. Вы умны, талантливы, энергичны. И я убежден, что в недалеком будущем вы внесете вклад в процветание нашего города, региона, страны.

От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, неугасаемого оптимизма, удачи во всех делах и, конечно же, мирного неба над головой. Пусть сбудутся все ваши мечты! В добрый путь!» - говорится в поздравлении Владимира Мутовкина.