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Общество

В Пензе упразднили управление транспорта и связи

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В пятницу, 28 июня, стало известно об упразднении Управления транспорта и связи Пензы. Об этом на сессии Пензенской городской думы доложил первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

Он объяснил, что мера принята в связи с перераспределением полномочий в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также в области дорожной деятельности.

Полномочия управления транспорта и связи переходят к Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензы. Это произойдет после истечения полномочий Пензенской городской думы VII созыва. Выборы в представительный орган самоуправления пройдут в сентябре.

Олег Денисов заверил депутатов, что всем сотрудникам УТиС будут предложены рабочие места в управлении ЖКХ.

О вероятности ликвидации Управления транспорта и связи Пензы еще в марте сообщила замглавы администрации Юлия Ляпина. Она уточнила, что с 2022 года большинство полномочий управления переданы Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В ведении структуры остались субсидии на льготный проезд в общественном транспорте и организация работы по дачным маршрутам.

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