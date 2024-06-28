В Пензе упразднили управление транспорта и связи

28.06.2024 | 10:28

В пятницу, 28 июня, стало известно об упразднении Управления транспорта и связи Пензы. Об этом на сессии Пензенской городской думы доложил первый заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

Он объяснил, что мера принята в связи с перераспределением полномочий в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом, а также в области дорожной деятельности.

Полномочия управления транспорта и связи переходят к Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензы. Это произойдет после истечения полномочий Пензенской городской думы VII созыва. Выборы в представительный орган самоуправления пройдут в сентябре.

Олег Денисов заверил депутатов, что всем сотрудникам УТиС будут предложены рабочие места в управлении ЖКХ.

О вероятности ликвидации Управления транспорта и связи Пензы еще в марте сообщила замглавы администрации Юлия Ляпина. Она уточнила, что с 2022 года большинство полномочий управления переданы Министерству цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В ведении структуры остались субсидии на льготный проезд в общественном транспорте и организация работы по дачным маршрутам.