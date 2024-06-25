В Засечном открылись троллейбусное депо и пересадочный узел

25.06.2024 | 19:42

Во вторник, 25 июня, в селе Засечном Пензенского района открыли транспортно-пересадочный узел, включающий административно-бытовой комплекс, пункт предрейсового осмотра, помещение для мойки машин, тяговую и распределительную подстанцию.

Также имеются открытая площадка для троллейбусов, которая рассчитана на 45 машин, работающих на маршрутах № 7 и 105, и парковка для автовладельцев, решивших оставить на время личный транспорт и пересесть на общественный.

«Подъезд к новому объекту осуществляется по реконструированному участку дороги. Обустроены новые тротуары и съезды, проведено освещение. Для обеспечения безопасности всех участников движения установлены дополнительные светофоры и выделены пешеходные переходы», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источником финансирования строительства являлся инфраструктурный бюджетный кредит.

В дальнейшем планируется реконструировать еще один участок, чтобы создать единую улично-дорожную сеть, соединяющую Терновку и Засечное.