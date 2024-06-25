В Башмаковской районной больнице появился маммограф

25.06.2024 | 12:20

В Башмаковской районной больнице ввели в эксплуатацию новый маммограф, чтобы сделать возможной раннюю диагностику онкологических заболеваний.

«При низкой дозовой нагрузке на пациенток он обеспечивает высокое качество изображения. Это гарантирует достоверность обнаружения опухолей, помогает определять даже незначительные патологии», - отметила главный врач Башмаковской районной больницы Ольга Хрянина.

Персонал медучреждения уже прошел обучение. Сейчас в больнице ждут разрешительные документы на дополнительный вид деятельности.

«Жительницы нашего района ежегодно смогут проходить обследование на новом маммографе», - добавила Ольга Владимировна.

Стоимость оборудования - более 8 миллионов рублей, деньги выделены из федерального и регионального бюджетов, уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.