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Общество

Пензенцев ждет приятная летняя погода без осадков

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В воскресенье, 23 июня, жителей Пензенской области ждет достаточно комфортная погода: жара уступила место прохладе. Ночью термометр покажет +9...+14 градусов, днем ртутный столбик поднимется до +20...+25.

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

В течение суток ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 м/с.

В народном календаре сегодняшний день называется Знамения Тимофея. В старину полагали, что день святого великомученика полон предвестий, причем недобрых. Если по гумну сновали полчища мышей, это обещало голодный год, вышедшая утром на поле стая волков считалась знаком падежа скота, а подъем вороньей стаи из-за леса - мора.

Сегодня волков и даже мышей увидеть непросто, так что вряд ли приметы предков сбудутся. Но еще один народный обычай вполне актуален и сегодня. На Тимофея нужно собрать по ветке от ольхи, березы, рябины, дуба, липы, смородины и калины. Таким веником парили всех членов семьи, особенно маленьких детей, чтобы укрепить здоровье.

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