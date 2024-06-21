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Общество

В Пензе общественник Амстиславский проводит акцию для детей-инвалидов

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В Пензе общественно-политический деятель Роман Амстиславский и организатор перевозок на катере Эдгар Геворгян проводят благотворительную акцию «Незабываемое лето!». Она направлена на поддержку семьям с детьми-инвалидами: для них организуют бесплатные водные прогулки.

Участие в акции принимают семьи из разных районов города.

«Сначала нам хотелось просто подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья. Но после первого дня мы получили лавину позитивной обратной связи и пожеланий. Стало понятно, что нужно действовать более масштабно, сделать мероприятие систематическим, тем более что у Эдгара большой опыт и хорошие технические возможности. Уже несколько дней активно работаем, у нас уже много ребят получили яркие эмоции. Будет еще больше: акцию планируем продолжать весь сезон», - сообщил Роман Амстиславский.

Эдгар Геворгян рассказал, что самостоятельно оказывает поддержку семьям с детьми-инвалидами уже несколько лет. Но теперь совместными усилиями удалось выйти на новый уровень.

«Вот уже третий год мы каждый сезон бесплатно катаем порядка 300 детей-инвалидов. Для нас это большая честь и радость - возможность помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Чувствую, что лично могу приносить яркие эмоции благодаря своей работе. Очень рад, что в этом сезоне удалось обратить общественное внимание на то, что мы должны оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья. Надеюсь, в нашем регионе таких акций будет больше», - отметил Эдгар Геворгян.

В Пензе общественник Амстиславский проводит акцию для детей-инвалидов

Акция идет уже несколько дней. На катере прокатились дети из Ленинского и Октябрьского районов.

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