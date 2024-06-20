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Общество

Зареченские кинологи показали выучку своих четвероногих помощников

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В преддверии Дня кинологических подразделений Росгвардии, который отмечается 21 июня, зареченские военнослужащие войск национальной гвардии РФ на учебном полигоне продемонстрировали выучку своих четвероногих соратников.

Зареченские кинологи показали выучку своих четвероногих помощников

В программу выступлений вошли элементы из курса общей дрессировки по поиску различных типов взрывоопасных и наркотических веществ, прохождение специальной полосы препятствий, а также задержание вооруженных бандитов с помощью патрульно-разыскной собаки.

Зареченские кинологи показали выучку своих четвероногих помощников

«Мы систематически проводим тренировочные занятия, обмениваемся опытом с коллегами из УМВД, проходим учебно-методические сборы и курсы повышения квалификации, учим питомцев в любых случаях выполнять свои служебные задания и развивать способность взаимодействия со своим хозяином. Все четвероногие бойцы регулярно проходят обучение вместе со своими наставниками», - подчеркнул офицер кинологического подразделения.

Зареченские кинологи показали выучку своих четвероногих помощников

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области напомнили, что без участия этих специалистов не проходит ни одно крупное мероприятие.

Зареченские кинологи показали выучку своих четвероногих помощников

Кинологи и их воспитанники охраняют общественный порядок, проводят подготовку к концертам, проверяют школы перед началом учебного года, выполняют множество иных служебных заданий.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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