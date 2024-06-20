В Каменском районе молоко разбавляли растительным маслом

20.06.2024 | 09:53

В продукции молокоперерабатывающего предприятия в Каменском районе нашли растительные жиры, которых там быть не должно. Это выяснилось после проверки инспекторами Россельхознадзора 18 июня.

«Профилактический визит организован на основании информации, изложенной в срочном отчете о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм, размещенной в информационной системе «Сирано», - сообщили в Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Экспертиза подтвердила наличие в ультрапастеризованном молоке растительных жиров: β-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.

Это является признаком фальсификации и представляет опасность для здоровья людей, так как дефицит полезных элементов, содержащихся в натуральном молоке, может обернуться остеопорозом у взрослых и рахитом у детей, а также проблемами со зрением и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

«Подмена молочных жиров жирами немолочного происхождения создает угрозу ожирения, а также аллергических реакций (индивидуальной непереносимости) у человека. В данном случае продукция была отобрана в социально значимом учреждении, что представляет угрозу здоровью и жизни детей», - рассказали в управлении.

Во время визита инспекторы проконсультировали представителей предприятия о требованиях законодательства и ответственности за нарушения.