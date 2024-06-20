Сетевое издание|18+|Четверг|20 июн 2024|10:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Каменском районе молоко разбавляли растительным маслом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В продукции молокоперерабатывающего предприятия в Каменском районе нашли растительные жиры, которых там быть не должно. Это выяснилось после проверки инспекторами Россельхознадзора 18 июня.

«Профилактический визит организован на основании информации, изложенной в срочном отчете о выявлении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных и санитарных правил и норм, размещенной в информационной системе «Сирано», - сообщили в Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Экспертиза подтвердила наличие в ультрапастеризованном молоке растительных жиров: β-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.

Это является признаком фальсификации и представляет опасность для здоровья людей, так как дефицит полезных элементов, содержащихся в натуральном молоке, может обернуться остеопорозом у взрослых и рахитом у детей, а также проблемами со зрением и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

«Подмена молочных жиров жирами немолочного происхождения создает угрозу ожирения, а также аллергических реакций (индивидуальной непереносимости) у человека. В данном случае продукция была отобрана в социально значимом учреждении, что представляет угрозу здоровью и жизни детей», - рассказали в управлении.

Во время визита инспекторы проконсультировали представителей предприятия о требованиях законодательства и ответственности за нарушения.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте