Жители ПФО рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь

18.06.2024 | 09:33

Большинство опрошенных жителей Приволжского федерального округа (59%) в среднем платят до 600 рублей в месяц за мобильную связь и интернет. Почти треть респондентов (26%) - от 600 до 1 000, и 17% - более 1 000 рублей. Для большинства жителей ПФО (61%) комфортным уровнем был бы тариф до 400 рублей в месяц, то есть они хотели бы платить за сотовую связь в среднем на 200 рублей меньше. Такие выводы содержатся в результатах опроса *, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Самый большой объем трат приходится на жителей Москвы и Московской области, а также Северо-Кавказского региона - 30% из них платят больше 1 000 рублей в месяц за услуги мобильных операторов. В Приволжском округе в среднем тарифы до 200 или 400 рублей выбирает 23% жителей, а за 1 000 рублей и более - 17%.

По сравнению с текущими тарифами всего 7% жителей ПФО готовы платить в пределах 200 рублей больше (до 600 рублей). А вот комфортные суммы для большинства опрошенных ниже: 61% хотели бы платить за связь до 400 рублей в месяц, 20% - до 600, для 19% платеж более 800 рублей вполне комфортен.

Отметим, что почти половина приволжан (46%) платит за себя и кого-то из членов семьи, еще 49% - только за себя, а за 4% ответивших связь оплачивает семья или работодатель.

Большинство опрошенных (57%) назвали дорогой тарифный план и наличие более выгодного предложения в качестве основного повода сменить оператора. Еще для 24% это низкое качество связи, для 10% - медленный интернет, для 5% - спам-звонки, уточнили в пресс-службе ВТБ.

При этом в перечне услуг самыми важными большинство (61%) посчитали гигабайты интернета, 50% - минуты звонков, 35% - трафик в мессенджерах без доплаты, 26% - домашний интернет и 25% - доступ в музыкальные и видеосервисы. В меньшей степени пользователи заинтересованы в подключении близких в один тариф (13%), СМС (14%) и в бесплатных минутах в роуминге со странами СНГ (6%).

«Большинство россиян находят текущие цены на мобильную связь относительно комфортными, хотя предпочли бы тратить меньше. Половина жителей оплачивает связь не только за себя, но и за членов своей семьи, а также, например, покупает дополнительные SIM-карты для планшетов и других дополнительных девайсов, детских часов, управления охранными системами. Поэтому важно предоставлять абонентам возможность выбирать важные для них опции и отказываться от ненужных. Такой «конструктор» позволяет пользователям управлять наполнением тарифов и их стоимостью», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.