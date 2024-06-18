Сетевое издание|18+|Вторник|18 июн 2024|10:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Жители ПФО рассказали, сколько готовы платить за мобильную связь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Большинство опрошенных жителей Приволжского федерального округа (59%) в среднем платят до 600 рублей в месяц за мобильную связь и интернет. Почти треть респондентов (26%) - от 600 до 1 000, и 17% - более 1 000 рублей. Для большинства жителей ПФО (61%) комфортным уровнем был бы тариф до 400 рублей в месяц, то есть они хотели бы платить за сотовую связь в среднем на 200 рублей меньше. Такие выводы содержатся в результатах опроса *, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Самый большой объем трат приходится на жителей Москвы и Московской области, а также Северо-Кавказского региона - 30% из них платят больше 1 000 рублей в месяц за услуги мобильных операторов. В Приволжском округе в среднем тарифы до 200 или 400 рублей выбирает 23% жителей, а за 1 000 рублей и более - 17%.

По сравнению с текущими тарифами всего 7% жителей ПФО готовы платить в пределах 200 рублей больше (до 600 рублей). А вот комфортные суммы для большинства опрошенных ниже: 61% хотели бы платить за связь до 400 рублей в месяц, 20% - до 600, для 19% платеж более 800 рублей вполне комфортен.

Отметим, что почти половина приволжан (46%) платит за себя и кого-то из членов семьи, еще 49% - только за себя, а за 4% ответивших связь оплачивает семья или работодатель.

Большинство опрошенных (57%) назвали дорогой тарифный план и наличие более выгодного предложения в качестве основного повода сменить оператора. Еще для 24% это низкое качество связи, для 10% - медленный интернет, для 5% - спам-звонки, уточнили в пресс-службе ВТБ.

При этом в перечне услуг самыми важными большинство (61%) посчитали гигабайты интернета, 50% - минуты звонков, 35% - трафик в мессенджерах без доплаты, 26% - домашний интернет и 25% - доступ в музыкальные и видеосервисы. В меньшей степени пользователи заинтересованы в подключении близких в один тариф (13%), СМС (14%) и в бесплатных минутах в роуминге со странами СНГ (6%).

«Большинство россиян находят текущие цены на мобильную связь относительно комфортными, хотя предпочли бы тратить меньше. Половина жителей оплачивает связь не только за себя, но и за членов своей семьи, а также, например, покупает дополнительные SIM-карты для планшетов и других дополнительных девайсов, детских часов, управления охранными системами. Поэтому важно предоставлять абонентам возможность выбирать важные для них опции и отказываться от ненужных. Такой «конструктор» позволяет пользователям управлять наполнением тарифов и их стоимостью», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте