Мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке

17.06.2024 | 11:20

ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка, и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. С такой информацией они могут получить доступ в личный кабинет «Госуслуг» и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов.

Мошенники звонят по мобильной связи и представляются сотрудниками банка. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то, несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву в наличии проблем с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в бюро кредитных историй.

Звонящие просят назвать номер СНИЛС и код, который поступает в СМС. При этом они специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в СМС для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы.

Получив данные, мошенники входят на портал госуслуг и в личные кабинеты онлайн-банков, оформляя кредиты и снимая деньги с текущих счетов.

«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями», - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.