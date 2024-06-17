Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июн 2024|13:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка, и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из СМС. С такой информацией они могут получить доступ в личный кабинет «Госуслуг» и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов.

Мошенники звонят по мобильной связи и представляются сотрудниками банка. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то, несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву в наличии проблем с банком, которые необходимо решить в срочном порядке. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в бюро кредитных историй.

Звонящие просят назвать номер СНИЛС и код, который поступает в СМС. При этом они специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать персональную информацию, поэтому высылают код в СМС для подтверждения, который просят озвучить, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы.

Получив данные, мошенники входят на портал госуслуг и в личные кабинеты онлайн-банков, оформляя кредиты и снимая деньги с текущих счетов.

«В новой схеме речь идет о выплатах по ипотеке, к которым люди обычно относятся очень ответственно. Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями», - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте