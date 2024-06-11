В Пензе пройдут богослужения в честь Собора святых

11.06.2024 | 15:39

В среду, 12 июня, православные пензенцы отмечают Собор святых Пензенской митрополии. Этот праздник появился в церковном календаре в 2021 году.

В Собор вошли имена 21 святого. Датой выбран день рождения (по новому стилю) святителя Иннокентия Пензенского - первого в списке и по времени жизни, и по канонизации.

«К этой дате в 2021 году была написана икона «Собор святых Пензенской митрополии», которая постоянно находится в Спасском кафедральном соборе. По ее образцу были изготовлены иконы для всех пензенских храмов», - рассказали в Пензенской епархии.

Праздничные богослужения в Спасском кафедральном соборе возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Во вторник, 11 июня, в 17:00 начнется всенощное бдение продолжительностью около 2 часов 30 минут.

В среду, 12-го, в 8:00 состоится Божественная литургия, которая продлится около 2 часов.