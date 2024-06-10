Стало известно, как часто пензенцы взыскивают алименты с детей

10.06.2024 | 10:38

«Приходится ли приставам добиваться уплаты алиментов не от родителей на детей, а наоборот?» - такой вопрос прозвучал во время прямого эфира заместителя главного судебного пристава УФССП по Пензенской области Натальи Платоновой.

Трансляцию в соцсети «ВКонтакте» организовал ЦУР в понедельник, 10 июня.

Выяснилось, что подобных случаев немного.

«Да, бывают такие ситуации, но они очень редки в нашей области: порядка 2-3 исполнительных производств всего лишь. Наверное, это должно радовать, когда родители не так часто и активно взыскивают со своих детей», - отметила Платонова.

По ее словам, в данном случае суд рассматривает заявления от родителей и взыскивает с каждого ребенка с учетом всех обстоятельств.

«Но если родитель не принимал участие в жизни ребенка, уклонялся от уплаты алиментов, то суд может отказать во взыскании алиментов на содержание», - пояснила Наталья Платонова.

По закону совершеннолетние работающие дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей (граждан с инвалидностью, пенсионеров).

Есть несколько условий выплаты содержания: у детей должна быть финансовая возможность помогать материально родителям; те объективно нуждаются в деньгах для выживания и не имеют другого источника для получения средств; нет доказательств, что родители не заботились о ребенке в детстве.