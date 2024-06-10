Сетевое издание|18+|Понедельник|10 июн 2024|11:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Стало известно, как часто пензенцы взыскивают алименты с детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Приходится ли приставам добиваться уплаты алиментов не от родителей на детей, а наоборот?» - такой вопрос прозвучал во время прямого эфира заместителя главного судебного пристава УФССП по Пензенской области Натальи Платоновой.

Трансляцию в соцсети «ВКонтакте» организовал ЦУР в понедельник, 10 июня.

Выяснилось, что подобных случаев немного.

«Да, бывают такие ситуации, но они очень редки в нашей области: порядка 2-3 исполнительных производств всего лишь. Наверное, это должно радовать, когда родители не так часто и активно взыскивают со своих детей», - отметила Платонова.

По ее словам, в данном случае суд рассматривает заявления от родителей и взыскивает с каждого ребенка с учетом всех обстоятельств.

«Но если родитель не принимал участие в жизни ребенка, уклонялся от уплаты алиментов, то суд может отказать во взыскании алиментов на содержание», - пояснила Наталья Платонова.

По закону совершеннолетние работающие дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей (граждан с инвалидностью, пенсионеров).

Есть несколько условий выплаты содержания: у детей должна быть финансовая возможность помогать материально родителям; те объективно нуждаются в деньгах для выживания и не имеют другого источника для получения средств; нет доказательств, что родители не заботились о ребенке в детстве.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте