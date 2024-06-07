Сетевое издание|18+|Пятница|7 июн 2024|11:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Лаборатория «РКС-Пенза» подтвердила компетентность

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Лаборатория технологического контроля очистных сооружений канализации прошла процедуру аккредитации, без которой невозможно функционирование Горводоканала.

«Аттестат аккредитации, который выдается единожды и бессрочно, лаборатория получила еще в 2010 году, но через каждые 2 года необходимо подтверждать компетентность на соответствие лаборатории критериям аккредитации. Эта процедура намного сложнее, чем сама аккредитация, так как несоответствие хотя бы одному критерию может привести к приостановке деятельности лаборатории», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Проверку проводила Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Специалисты изучили документацию и оборудование, оценили квалификацию, теоретические и практические знания работников, соответствие помещений, обеспечение реактивами и многое другое. Все подразделения лаборатории проверялись на соответствие критериям, установленным на основании международных стандартов.

Аккредитация лаборатории технологического контроля очистных сооружений канализации проводилась по 143 методам исследования природных, сточных вод и их осадков, а также почвы и отходов. Кроме того, в этом году добавилось 5 показателей, характеризующих содержание тяжелых металлов в водных объектах методом атомной абсорбции.

«Лаборатория оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, часть которого приобретена в рамках плана по снижению сбросов. Лабораторные исследования выполняются компетентными специалистами с соблюдением всех нормативов и технологий. Руководство лабораторией осуществляет кандидат биологических наук Елена Ембулаева. Все это позволяет контролировать процесс очистки сточных вод и обеспечивать экологическую безопасность бассейна реки Суры», - добавил Александр Флягин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте