Лаборатория «РКС-Пенза» подтвердила компетентность

07.06.2024 | 10:10

Лаборатория технологического контроля очистных сооружений канализации прошла процедуру аккредитации, без которой невозможно функционирование Горводоканала.

«Аттестат аккредитации, который выдается единожды и бессрочно, лаборатория получила еще в 2010 году, но через каждые 2 года необходимо подтверждать компетентность на соответствие лаборатории критериям аккредитации. Эта процедура намного сложнее, чем сама аккредитация, так как несоответствие хотя бы одному критерию может привести к приостановке деятельности лаборатории», - рассказал директор по качеству «РКС-Пенза» Александр Флягин.

Проверку проводила Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Специалисты изучили документацию и оборудование, оценили квалификацию, теоретические и практические знания работников, соответствие помещений, обеспечение реактивами и многое другое. Все подразделения лаборатории проверялись на соответствие критериям, установленным на основании международных стандартов.

Аккредитация лаборатории технологического контроля очистных сооружений канализации проводилась по 143 методам исследования природных, сточных вод и их осадков, а также почвы и отходов. Кроме того, в этом году добавилось 5 показателей, характеризующих содержание тяжелых металлов в водных объектах методом атомной абсорбции.

«Лаборатория оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, часть которого приобретена в рамках плана по снижению сбросов. Лабораторные исследования выполняются компетентными специалистами с соблюдением всех нормативов и технологий. Руководство лабораторией осуществляет кандидат биологических наук Елена Ембулаева. Все это позволяет контролировать процесс очистки сточных вод и обеспечивать экологическую безопасность бассейна реки Суры», - добавил Александр Флягин.