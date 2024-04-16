+24: 17 апреля пензенцы не смогут насладиться теплым днем

16.04.2024 | 21:00

17 апреля в Пензенской области ожидается высокая температура и кратковременный дождь. Погода будет облачной с прояснениями, сообщили в региональном гидрометеоцентре.

В ночь на среду прогнозируется +5...+7 градусов, днем воздух прогреется до +24, поздним вечером термометры покажут +12...+14.

Сначала будет дуть южный ветер, затем он сменится юго-западным с порывами до 18 метров в секунду. В областном ГУ МЧС РФ граждан попросили быть осторожными и внимательными.

Неблагоприятных погодных условий метеорологи не ждут.

В старину подмечали: если в это утро восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей.