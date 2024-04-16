+24: 17 апреля пензенцы не смогут насладиться теплым днем

17 апреля в Пензенской области ожидается высокая температура и кратковременный дождь. Погода будет облачной с прояснениями, сообщили в региональном гидрометеоцентре.
В ночь на среду прогнозируется +5...+7 градусов, днем воздух прогреется до +24, поздним вечером термометры покажут +12...+14.
Сначала будет дуть южный ветер, затем он сменится юго-западным с порывами до 18 метров в секунду. В областном ГУ МЧС РФ граждан попросили быть осторожными и внимательными.
Неблагоприятных погодных условий метеорологи не ждут.
В старину подмечали: если в это утро восход золотисто-розовый, то погода в ближайшее время будет очень хорошей.
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