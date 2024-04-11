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Общество

12 апреля в Пензенской области сохранится теплая погода

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В пятницу, 12 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +20 градусов.

Будет дуть умеренный ветер с запада - 8-13 м/c.

В ночь на пятницу, по данным Приволжского гидрометцентра, ожидается до +9...+11 градусов, а на субботу - похолодает до +6...+8, пройдет кратковременный дождь.

Такая погода в Пензенской области наблюдается из-за того, что ее территория оказалась под влиянием атмосферных фронтов атлантических циклонов, а из южных широт продолжает поступать прогретый воздух.

По народному календарю 12 апреля - Иван Лествичник. На Руси верили: если к этому дню уже зацвели одуванчики, лето пройдет быстро. А дожди на Ивана Лествичника сулили богатый урожай грибов.

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