12 апреля в Пензенской области сохранится теплая погода

11.04.2024 | 21:15

В пятницу, 12 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Воздух днем прогреется до +20 градусов.

Будет дуть умеренный ветер с запада - 8-13 м/c.

В ночь на пятницу, по данным Приволжского гидрометцентра, ожидается до +9...+11 градусов, а на субботу - похолодает до +6...+8, пройдет кратковременный дождь.

Такая погода в Пензенской области наблюдается из-за того, что ее территория оказалась под влиянием атмосферных фронтов атлантических циклонов, а из южных широт продолжает поступать прогретый воздух.

По народному календарю 12 апреля - Иван Лествичник. На Руси верили: если к этому дню уже зацвели одуванчики, лето пройдет быстро. А дожди на Ивана Лествичника сулили богатый урожай грибов.