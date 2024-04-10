Сетевое издание|18+|Четверг|11 апр 2024|02:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

11 апреля пензенцы могут не вспоминать о теплых вещах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на четверг, 11 апреля, в Пензенской области ожидается переменная облачность. Метеорологи отметили, что будет преимущественно без осадков, температура воздуха +8…+13 градусов.

Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Днем столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов. В Приволжском УГМС предупредили: местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер будет дуть юго-западный, порывы 7-12 м/с.

Жителям области во избежание теплового удара лучше забыть о теплых куртках и надеть легкие кофты или рубашки.

11 апреля в народном календаре отмечено как Берещенье. Гром в этот день предвещал наступление холодов, ливень - богатый урожай овса, а легкие и быстрые облака на небе - хорошую погоду в ближайшее время.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте