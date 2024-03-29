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Общество

Депутат раскритиковал реагенты для обработки дорог в Пензе

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Минувшей зимой дороги в Пензе обрабатывали плохо. Так считает депутат Андрей Жданников, высказавший свое мнение на сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

«Какие противогололедные материалы применяли в зимний период времени для очистки улично-дорожной сети, кроме песко-соляной смеси и галита? Я говорю именно про дороги общего пользования, не про тротуары и площади», - обратился он к и. о. начальника управления ЖКХ Михаилу Парастаеву.

«Небольшое количество «Бионора» (материал, растворяющийся без следов и грязи, сохраняющий свои свойства при температуре до -30 градусов. - Прим. ред.) было использовано, в основном он использовался на тротуарах», - ответил тот.

В своем выступлении Жданников заявил, что галит работает только при температуре до -10 градусов, затем он перестает плавить снег и лед.

«Применение соли при температуре -10...-20 градусов бессмысленно, а улично-дорожная сеть обрабатывалась у нас только солью, поэтому такими и были дороги», - сделал вывод депутат.

Он подчеркнул, что из-за некачественного содержания дорог в Пензе выросло число ДТП, задерживалось движение общественного транспорта, вырос уровень травматизма среди пешеходов.

Жданников призвал городское управление ЖКХ сделать работу над ошибками для недопущения подобной ситуации в следующем году.

Другой депутат, Алексей Иванов, предложил по примеру других городов применять жидкие реагенты для борьбы с гололедом.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин, подводя итог обсуждению темы, отметил, что поднята важная проблема и «есть организационные моменты, которые надо совершенствовать». Что касается жидких реагентов, то для них нужна соответствующая техника, которой нет.

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