На Пензенскую область надвигается атлантический циклон

22.03.2024 | 22:00

В Пензенской области в субботу, 23 марта, снова будет по-весеннему тепло. Прогноз погоды подготовили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на субботу столбики термометров покажут -8...-10 °C, а днем воздух прогреется до +6...+8 °C.

Подует юго-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

«В предстоящий период погода в Сурском крае будет меняться. В субботу еще сохранится влияние антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается, ночью морозно, а днем тепло», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Уже в воскресенье, по ее словам, погода изменится. В регион придет атлантический циклон. Ночью столбики термометров могут показать плюсовую температуру.