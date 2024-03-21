22 марта на улице будет по-весеннему тепло

21.03.2024 | 22:00

В пятницу, 22 марта, в Пензенской области ожидается переменная облачность и по-настоящему весенняя погода.

По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на пятницу будет -6...-8 градусов, а днем воздух прогреется до +9. Затем температура снова понизится - до -9.

Будет дуть умеренный ветер переменных направлений.

По народному календарю 22 марта - день второй встречи весны, Сороки. На Руси говорили: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». При этом утренние морозы еще бывали сильны.

Народ подмечал, что, если на Сороки тепло, так будет еще 40 дней. А теплый ветер считался предвестником дождливого лета.