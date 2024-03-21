22 марта на улице будет по-весеннему тепло

В пятницу, 22 марта, в Пензенской области ожидается переменная облачность и по-настоящему весенняя погода.
По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на пятницу будет -6...-8 градусов, а днем воздух прогреется до +9. Затем температура снова понизится - до -9.
Будет дуть умеренный ветер переменных направлений.
По народному календарю 22 марта - день второй встречи весны, Сороки. На Руси говорили: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». При этом утренние морозы еще бывали сильны.
Народ подмечал, что, если на Сороки тепло, так будет еще 40 дней. А теплый ветер считался предвестником дождливого лета.
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