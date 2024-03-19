20 марта в Пензенской области потеплеет до 8 градусов

20 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали специалисты регионального гидрометцентра.
В ночь на среду на улице будет -7...-9 градусов, днем потеплеет до +8, вечером температура воздуха снова опустится до тех же -7...-9.
На протяжении суток будет дуть слабый восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.
Опасные погодные условия не прогнозируются.
В народном календаре 20 марта - Павел Капельник. В этот день говорили: с крыш капает, а за нос мороз цапает. Если на Павла были обильная капель и хмурое утро, это предвещало хороший урожай конопли летом. Пасмурная погода давала понять, что в ближайшие дни надо ждать заморозков.
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