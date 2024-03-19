Сетевое издание|18+|Среда|20 мар 2024|03:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

20 марта в Пензенской области потеплеет до 8 градусов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


20 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали специалисты регионального гидрометцентра.

В ночь на среду на улице будет -7...-9 градусов, днем потеплеет до +8, вечером температура воздуха снова опустится до тех же -7...-9.

На протяжении суток будет дуть слабый восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Опасные погодные условия не прогнозируются.

В народном календаре 20 марта - Павел Капельник. В этот день говорили: с крыш капает, а за нос мороз цапает. Если на Павла были обильная капель и хмурое утро, это предвещало хороший урожай конопли летом. Пасмурная погода давала понять, что в ближайшие дни надо ждать заморозков.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте