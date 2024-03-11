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Общество

Жительница Наровчатского района лишилась доступа к могиле сына

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Жительница Наровчатского района обратилась с иском в суд, требуя демонтировать часть надмогильного сооружения по соседству с местом погребения ее сына.

Конструкцию сделали по заказу мужчины, родители которого похоронены рядом. Специалисты уложили железобетонное основание, тротуарную плитку, установили бордюры, в том числе и за пределами ограды. Кроме того, появились металлический столик и скамейка.

Такое благоустройство сократило расстояние между могилой сына женщины и соседним участком, теперь оно составляет меньше 10 см. Прохода нет, и сельчанка не может подойти к месту захоронения, чтобы ухаживать за ним.

Кроме того, основание могилы родителей ответчика стало выше, поэтому вода стекает в захоронение сына сельчанки, приводя его в негодность.

«Она просила суд частично демонтировать надмогильное сооружение на 1 метр со стороны, прилегающей к месту захоронения сына истца, для беспрепятственного прохода, содержания и проведения работ по благоустройству», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и пришел к выводу, что мужчина нарушил правила содержания мест погребения. Они устанавливают, что расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам не менее 1 м, по коротким - не менее 0,5 м. Плотность захоронения на данном участке кладбища позволяет соблюдать эти нормы.

«Доводы представителя ответчика о том, что после благоустройства могилы расстояние от ограды до ограды осталось прежним (1,6 м), к могиле сына истца имеются и другие проходы, в том числе по уложенной плитке, опровергнуты тем, что благоустройство места захоронения родственников ответчика было проведено с самовольным использованием земель общего пользования, предназначенных для прохода граждан к местам захоронения, с нарушением нормативов, которые должны соблюдаться при захоронении родственников», - добавили в пресс-службе.

Иск сельчанки удовлетворили.

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