В 2024 году пензенцам выплатили почти полмиллиарда по больничным

С начала 2024 года более 49 тысяч работающих жителей Пензенской области получили пособия по временной нетрудоспособности на сумму, превысившую 495 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 11 марта, рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда РФ.
Выплата назначается автоматически на основании данных о закрытии больничного, поступающих из медицинских организаций, и сведений о зарплате из налоговых органов.
«В случае болезни самого работника первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя. Оплату последующих дней болезни осуществляет Социальный фонд, выплата перечисляется в течение 10 рабочих дней с момента получения необходимых данных.
В случае ухода за больным членом семьи, например за ребенком, все дни временной нетрудоспособности подлежат оплате за счет средств СФР», - пояснили в пресс-службе.
Право на оплату больничного имеют работающие пензенцы, состоящие в системе обязательного социального страхования, а также те, кто уплачивает страховые взносы за себя самостоятельно.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀