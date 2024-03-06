Пензенцам следует научиться «щадящему сморканию»

06.03.2024 | 07:47

Слизистая носа - это первый барьер, препятствующий проникновению инфекции в организм. А насморк является защитной реакцией организма на вирус.

О том, как быстро избавиться от заложенности носа, рассказала «Известиям» преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения врач-педиатр Светлана Буданцева.

По ее словам, глубокий вдох через нос может привести к попаданию инфицированной слизи в околоносовые полости и дать осложнения в виде гайморита, синусита, фронтита.

Врач рекомендовала научиться самим и научить детей «щадящему сморканию». Чтобы правильно очистить носовые ходы от слизи, следует вдыхать через рот и высмаркивать по одной ноздре небольшими порциями. При этом следует пить больше жидкости и хорошо пропотеть, чтобы помочь организму быстро справиться с инфекцией.

А вот стремление быстро избавиться от заложенности с помощью сосудосуживающих лекарств от насморка (антиконгестантов) может привести к неприятным последствиям.

«Их нельзя применять более пяти дней, иначе возникает зависимость, и человеку приходится все время увеличивать частоту и концентрацию применения препаратов», - предупредила эксперт.

Также Буданцева не советует использовать для лечения насморка народные средства, так как они могут привести к ожогу слизистой.