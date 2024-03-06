На поддержку пензенских семей направят более 360 млн рублей

06.03.2024 | 11:05

В Пензенской области на дополнительную помощь приемным семьям, а также многодетным с низким доходом направят более 360 млн рублей.

Губернатор Олег Мельниченко потребовал строго контролировать процесс реализации новых мер поддержки. Об этом он заявил на заседании регионального правительства 5 марта.

С 1 марта многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину двух прожиточных минимумов на члена, при условии что старший ребенок не достиг 18 лет (или 23 лет при обучении по очной форме), будут полагаться:

- выплата на детей от 6 лет до конца их обучения в размере 5 000 рублей на одного ребенка;

- ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ в размере 30%, что из расчета средней стоимости таких услуг в регионе позволит экономить 1 500 рублей в месяц;

- ежемесячная выплата в размере 594 рублей на оплату проезда школьников в период с сентября по май на общественном транспорте.

Кроме того, предусмотрено бесплатное горячее питание (завтрак или обед) в учебных заведениях для семей с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком 18 либо 23 лет, уточнили в пресс-службе областного правительства.

Что касается приемных родителей, то по инициативе губернатора размер ежемесячного вознаграждения за воспитание приемного ребенка в возрасте до 10 лет увеличен до 4 300 рублей; в возрасте от 10 до 18 лет, а также ребенка-инвалида - до 5 600.

«Я хочу напомнить, что в 2024 год Пензенская область вошла с социально ориентированным бюджетом. Из этого принципа мы исходили, когда просчитывали стоимость новых мер поддержки. Несмотря на не самую простую текущую ситуацию, мы смогли изыскать средства из регионального бюджета, чтобы эти меры поддержки ввести», - отметил Олег Мельниченко.