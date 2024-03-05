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Общество

Кузнечанкам перед 8 Марта пожелали «не лениться размножаться»

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Во вторник, 5 марта, во время планерки в администрации Кузнецка глава города Сергей Златогорский, пользуясь случаем и глядя в камеру, обратился к представительницам прекрасного пола в преддверии Международного женского дня.

«Хочу поздравить женщин города Кузнецка с праздником 8 Марта, пожелать им, кто постарше - здоровья и благополучного зрелого возраста, с доглядом, с поддержкой, с помощью, кто деятелен - чтобы семьи были крепкие, все друг друга понимали, кто еще в самом соку - не лениться размножаться и пополнять детские сады города воспитанниками, а то у нас 80% наполнение. Ну а кто подрастает, девочкам - пусть у них все будет хорошо, будет мирное небо над головой, это, наверное, самое главное», - подчеркнул он.

Сергей Златогорский высказался и по поводу работниц администрации, которых предстоит чествовать сотрудникам-мужчинам.

«Всех девчат поздравить, не жалеть цветов, красивых слов и каких-то поблажек, насколько это все возможно, не в ущерб производственному процессу», - заявил глава города.

Он напомнил, что эта рабочая неделя короткая, но вот на следующей у многих выходные будут условными: сотрудники задействованы в организации выборов Президента РФ с 15 по 17 марта.

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