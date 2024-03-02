Пензенцам предлагают проголосовать за благоустройство любимых мест

02.03.2024 | 12:30

В Пензенской области дан старт рейтинговому голосованию за благоустройство общественных мест, которое будет проводиться в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать объекты может любой житель региона старше 14 лет.

В этом году в программе участвует 51 объект в 8 населенных пунктах - в Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил, что Президент РФ объявил о продлении проекта до 2030 года.

«Это открывает еще больше возможностей для творческих инициатив наших граждан. Наш регион уже успел благоустроить 665 общественных пространств в различных муниципалитетах, и мы гордимся тем, какие результаты получились», - написал глава региона.

Олег Мельниченко разместил в своем телеграм-канале проекты территорий в Пензе, за которые горожане могут отдать свои голоса.

Одно из значимых мест - Привокзальная площадь.

В списке объектов - набережная Суры.

Еще один объект - сквер за дворцом единоборств «Воейков».

Также в перечень вошел парк культуры и отдыха «Комсомольский».

Одним из общественных мест стал лестничный марш от памятника Первопоселенцу до Спасо-Преображенского монастыря.

Также пензенцы могут проголосовать за сквер Дружбы в микрорайоне Шуист.

Не остался без внимания и Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Указать любимое место можно с 15 по 17 марта в одном из пунктов голосования. Места их расположения обозначены здесь.