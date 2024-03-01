Ушел из жизни экс-руководитель управления ГИБДД Владимир Едалов

01.03.2024 | 09:32

В пятницу, 1 марта, на 70-м году жизни скончался Владимир Федорович Едалов, известный многим пензенцам как бывший руководитель Госавтоинспекции региона.

Владимир Едалов родился 18 июня 1954 года в Пензе. Начал трудовой путь слесарем-сборщиком на заводе ВЭМ. В 1978 году окончил ВТУЗ при заводе ВЭМ - филиал Пензенского политехнического института.

В 1984 году по направлению обкома партии пришел на работу в политорганы УВД Пензенской области и стал замполитом дивизиона Госавтоинспекции (ГАИ).

В 1994 году назначен начальником управления ГИБДД УВД по Пензенской области. Эту должность он занимал 15 лет. С мая 2009 года в течение 3 лет исполнял обязанности начальника ГБУ «Транспортное управление правительства Пензенской области», затем до апреля 2013 года возглавлял Управление делами губернатора и правительства Пензенской области.

Владимир Едалов избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. В апреле 2013 года его делегировали в Совет Федерации. Полномочия он прекратил досрочно в сентябре 2015-го.

С марта 2016 года по март 2022-го руководил администрацией Сосновоборского района.

В последнее время Владимир Едалов занимал должность старшего советника генерального директора АО «Сельская здравница».