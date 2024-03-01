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Общество

Пензенцы могут бесплатно стерилизовать домашних собак

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В Пензенской области возобновлена льготная стерилизация собак. Речь идет как о домашних животных, так и о тех, кто обитает в гаражных и садоводческих кооперативах, а также на строительных площадках.

О том, что в регионе будет действовать программа бесплатной стерилизации беспородных домашних собак, стало известно в феврале 2022 года. Через три месяца, в мае, началась ее реализация.

Таким образом граждане, не имеющих лишних средств, за счет бюджета могут лишить животных возможности иметь потомство. С начала действия программы ею воспользовались владельцы 1 250 животных.

В Пензе операции по стерилизации проводят ветеринарные специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных (Толстого, 8а). Предварительная запись - по телефону 49-07-57.

Также ветеринары выезжают в районные центры. В феврале этого года они побывали в Бессоновке, Лунине, Мокшане, Городище.

«Запись владельцев собак осуществляется на районных станциях по борьбе с болезнями животных», - напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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