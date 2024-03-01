Пензенский вытрезвитель может принять на ночь 10 человек

01.03.2024 | 11:21

Дом ночного пребывания, открытый в Пензе в 2023 году, активно используется. За месяц через него проходят около 120 человек.

Об этом сообщил начальник городского УМВД России Владимир Лысов на сессии гордумы 1 марта, отвечая на вопрос депутата Сергея Лукичева. Тот поинтересовался, функционирует ли в Пензе специализированное учреждение по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

«Медицинское учреждение работает и оказывает помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, скажем так. В его распоряжении находится 10 койко-мест - 7 мужских и 3 женских», - рассказал Владимир Лысов.

В Доме ночного пребывания установлена тревожная кнопка с выводом на пульт Росгвардии.

«В штате присутствует медицинский работник, поэтому нами на постоянной основе осуществляется мониторинг доставленных», - добавил начальник городского УМВД.

Учреждение располагается на улице Воронежской, 1а. Его возглавляет Юлия Владимировна Веселова.

В Пензе не было вытрезвителя с 2010 года, когда закрылся последний - на улице Водопьянова. Возможность создать подобное учреждение на Воронежской обсуждалась с 2017-го.