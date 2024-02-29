Опубликован график перечисления пенсий и пособий в марте

29.02.2024 | 10:43

В четверг, 29 февраля, отделение Социального фонда России по Пензенской области обнародовало график начисления пенсий и пособий жителям региона в марте.

Что касается пенсий, то 5 марта средства поступят тем, кто обычно получает их 5-12-го числа; 13 марта - тем, кому деньги приходят 13-22-го числа; 22 марта - тем, кому перечисление производится 23-25-го числа.

По мерам социальной поддержки:

- 1 марта поступят единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до трех лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации и др.;

- 5 марта будет начислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала;

- пособие по уходу за ребенком до полутора лет (трудоустроенным) профинансируют 7 марта (если оно перечисляется по номеру карты «Мир») или 11 марта (если по номеру расчетного счета).

«Доставка выплат через почту по-прежнему осуществляется по графикам доставки, утвержденным «Почтой России». Те пензенцы, кто выбрал такой способ получения выплат, при необходимости могут уточнить дату доставки в своем почтовом отделении», - пояснили в пресс-службе отделения.