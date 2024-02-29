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Общество

Дано объяснение, почему 29 февраля считают несчастливым днем

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29 февраля считается несчастливым днем, как и високосный год в целом. Психолог Елена Пояркова объяснила, что такие приметы основаны на повышенной тревожности, которую люди стремятся привязать к чему-то конкретному.

По ее словам, человек с невысоким базовым уровнем тревожности может вообще не обратить внимания на количество дней в феврале и в году. А вот встревоженные люди склонны к вере в магию, во что-то необычное.

«Если человек беспокоится, он как бы ищет, как можно объяснить, что не так. В этом случае 29 февраля - это что-то необычное, что надо пережить, контейнируя свои эмоции в эту дату. Таким образом, если мы ее переживем, значит, что мы освободились от части этой тревоги. Конечно, в самой дате ничего такого нет, но человеку важно привязать к ней эту свою тревогу», - рассказала Елена Пояркова ТАСС.

Для снижения уровня тревоги психолог посоветовала посвящать больше времени отдыху и заботам о себе, а также меньше погружаться в новости.

«Это все идет из-за того, что нужно справиться с какой-то тревогой внутри человека. Если человек спокоен, то нет разницы, какое сегодня число», - уверяет эксперт.

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