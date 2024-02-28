Перечислены способы отказаться от получения открыток в мессенджерах

28.02.2024 | 08:20

Не всем нравится получать в мессенджерах видеоролики с музыкой и цветами или открытки типа «с добрым утром». Многих такие послания раздражают.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала «Известиям», как корректно отказаться от таких посланий.

«У каждого, кто рассылает открытки и картинки с мемами, свои мотивы. Кто-то хочет напомнить о себе «оригинальным способом», кто-то надеется поднять нам настроение, для некоторых это хобби - искать красивые или смешные картинки. Кто-то рассылает картинки и мемы из-за одиночества и желания внести разнообразие в свой мир. Зачастую мемы - элемент жизни группы. Темп жизни очень велик, сочинять самому и лень, и некогда», - пояснила она.

Также, по словам эксперта, нередко срабатывает эффект заражения - «мне понравилось, отправлю другим». Но далеко не всегда подобные рассылки радуют получателей.

Если послания приходят от незнакомого человека, есть смысл его заблокировать, так как это может быть спам.

В рабочих чатах можно установить правило - никаких гифок.

Друзьям и знакомым можно прямо сказать, что вам не нравятся такие послания, и договориться поздравлять друг друга только с большими праздниками. Екатерина Булгакова подчеркнула: вести такой разговор с представителями старшего поколения нужно очень аккуратно, чтобы не обидеть их отказом.

«Для них это прежде всего элемент общения, своего рода традиция. Ведь раньше на праздники мы всегда получали и отправляли поздравления, заглянув в почтовый ящик. А в наше время это сделать - секундное дело», - пояснила она стремление пожилых людей радовать родственников открытками.

В таком разговоре можно сослаться на отсутствие времени на просмотр картинок, маленькую память смартфона или невозможность принимать такие сообщения. Также можно сказать, что аккаунт связан с работой и в нем не должно быть развлекательной информации.

«Но в целом - будьте добрее и постарайтесь отнестись к этому с положительной стороны», - рекомендует психолог.