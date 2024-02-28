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Общество

Пензенские урологи на две недели получили новый аппарат

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В Пензе в клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина появился аппарат для лазерного дробления камней в мочевыводящих путях. Его привезли на две недели, сообщили в телеграм-канале медицинского учреждения.

Пензенские урологи на две недели получили новый аппарат

Оборудование называется Lumenis PULSE 30H. За время его апробации урологи должны провести операции около 30 пациентам, нуждающимся в экстренной помощи. Эффективность вмешательства с данной аппаратурой - 100%.

«Для лазерного дробления камня не имеет значения его плотность. Для комфортности лечебного процесса операция выполняется под адекватной анестезией, под контролем опытных врачей-анестезиологов», - рассказали специалисты.

Пензенские урологи на две недели получили новый аппарат

После пациентам требуется всего 2-3 дня для реабилитации.

По словам медиков, методика распространена во всем мире и подобные операции выполняют давно. Врачи надеются, что в дальнейшем продолжат лечение с помощью этого аппарата.

«Надо отметить, что данный гольмиевый лазер предназначен не только для дробления камней (контактной литотрипсии), его можно применять для рассечения стриктур или сужений различной локализации, резекции и вапоризации аденомы простаты, опухолей мочевой системы», - сообщили в клинической больнице.

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Источник — фото и видео клинической больницы № 6
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