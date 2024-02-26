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Общество

Пензенцы смогут обратиться в Соцфонд в выходной день

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С марта отделение Социального фонда РФ по Пензенской области начнет принимать посетителей чаще: в график работы специалистов вносятся изменения.

Вводится дополнительный день приема граждан - последняя суббота каждого месяца, в которую клиенты смогут получить весь перечень услуг.

Первой такой датой станет 30 марта. Все основные отделения будут открыты с 8:00 до 14:00, офисы в удаленных районах, где трудятся 1-2 специалиста, - с 8:00 до 12:00.

По первому графику будут работать в Пензе, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове, Городище, Заречном, в Никольском, Мокшанском, Бессоновском, Пензенском, Сосновоборском, Белинском и Земетчинском районах.

По второму - в Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Шемышейском, Бековском, Малосердобинском, Колышлейском, Тамалинском, Башмаковском, Вадинском, Пачелмском, Наровчатском, Спасском, Лунинском, Иссинском районах и селе Кондоль.

«Новый график будет особенно удобен работающим россиянам, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день. Отметим, что перед посещением клиентского офиса можно попробовать решить возникший вопрос через контакт-центр. Если без личного посещения не обойтись, записаться на прием в Социальный фонд можно через сервис предварительной записи», - сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР РФ.

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