Пензенцы рискуют получить электротравму во время паводка

26.02.2024 | 15:46

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупредили о возможном подтоплении объектов электроэнергетики паводковыми водами.

В этот период увеличивается риск поражения током при приближении к таким объектам. Причины: уменьшение габаритных расстояний до проводов линий электропередачи при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком.

Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности.

Запрещается:

- приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП, на расстояние ближе 25 м;

- двигаться по водоемам, образованным паводковыми водами, в местах пересечения с ЛЭП при расстоянии менее 5 метров от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей;

- проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами ЛЭП.

При обнаружении повреждений ЛЭП необходимо сообщить о них в местный РЭС или по телефону единого контакт-центра «Россети Волга» 8-800-220-0-220.