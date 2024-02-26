Пензенцы рискуют получить электротравму во время паводка

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» предупредили о возможном подтоплении объектов электроэнергетики паводковыми водами.
В этот период увеличивается риск поражения током при приближении к таким объектам. Причины: уменьшение габаритных расстояний до проводов линий электропередачи при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком.
Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности.
Запрещается:
- приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП, на расстояние ближе 25 м;
- двигаться по водоемам, образованным паводковыми водами, в местах пересечения с ЛЭП при расстоянии менее 5 метров от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей;
- проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами ЛЭП.
При обнаружении повреждений ЛЭП необходимо сообщить о них в местный РЭС или по телефону единого контакт-центра «Россети Волга» 8-800-220-0-220.
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