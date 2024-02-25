Пензенцы будут оказывать помощь по инструкции диспетчера скорой

25.02.2024 | 13:22

В Минздраве РФ меняют порядок оказания первой помощи. Проект соответствующего приказа уже разработан.

Закон о новом регламенте первой помощи подписан 14 апреля 2023-го. В документе разделяется оказание такой помощи профессионалами и широким кругом людей.

С 1 сентября этого года помогать пострадавшим смогут обычные люди, которые прошли необходимую подготовку. Они станут подчиняться правилам, которые и указаны в проекте приказа Минздрава РФ.

Так, оказывать помощь разрешат без согласия пострадавшего (если до этого он не отказался от нее). При этом людям позволят действовать по инструкции диспетчера скорой, используя не только аптечку и медицинский набор, но и изделия, лекарства, не входящие в них, а также различные подручные средства.

«Если скорую вызвать невозможно или она не может доехать на место происшествия, пострадавшего разрешено доставить до ближайшей медорганизации самостоятельно», - пишет «Парламентская газета».

Сейчас перечень состояний, при которых необходима первая помощь, состоит из восьми пунктов. В списке потеря сознания, остановка дыхания и сердца, нарушение проходимости дыхательных путей, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, электрическими, термическими факторами, отравление. Минздрав РФ предложил дополнить перечень судорогами и укусами ядовитых животных (к примеру, гадюк, пауков).