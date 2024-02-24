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Общество

В ФАПы Тамалинского района поступило новое оборудование

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Для оснащения новых ФАПов в Тамалинском районе из областного бюджета выделено без малого 330 тысяч рублей. Эти средства затрачены на покупку аппаратов ЭКГ и пульсоксиметров.

Модульные конструкции появились в 2023 году в трех населенных пунктах района - селах Малая Сергиевка и Волчий Враг и деревне Санниковке.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области, новое оборудование туда уже поступило.

Всего в прошлом году в области появилось 37 ФАПов и 2 врачебные амбулатории. При их возведении учитывались требования организации доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

В общей сложности для медицинских организаций области было приобретено 9 аппаратов ЭКГ, 3 пульсоксиметра, 6 автоматических дефибрилляторов и 6 воздушных стерилизаторов. На оборудование из областной казны потрачено 1,8 млн рублей.

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Источник — фото областного минздрава
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