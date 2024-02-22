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Общество

С 25 марта ограничат движение большегрузов по Пензе

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В Пензе с 25 марта по 23 апреля включительно будет введено ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн.

Оно необходимо, чтобы обеспечить сохранность дорог в период, когда снижается несущая способность их покрытия.

«На период ограничения для транспортных средств с нагрузкой на ось, превышающей 6 тонн, вводятся специальные маршруты передвижения по Пензе», - уточнили в областном минстрое.

Маршрут N1: проспект Победы - ул. Тернопольская - проспект Строителей - ул. 8 Марта - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября.

Маршрут N2: ул. Терновского - ул. Баумана - ул. Свердлова - ул. Калинина - ул. Окружная - ул. Карпинского - проспект Победы - ул. Луначарского - ул. Чаадаева - ул. Кордон Сурка.

Маршрут N3: ул. Аустрина - ул. Литвинова - ул. Байдукова - проезд Байдукова - ул. Гагарина - ул. Ленина - проспект Победы - ул. Карпинского - ул. Окружная - ул. Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - ул. 40 лет Октября.

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