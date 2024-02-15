В Пензенской области выросла смертность от сахарного диабета

15.02.2024 | 15:53

В Пензенской области за 5 лет смертность населения от сахарного диабета (СД) выросла на 39,7%. Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Борьба с сахарным диабетом» от 14 февраля.

Количество умерших по этой причине в 2022 году составило 359 человек. В 2018-м цифра была меньше - 272. При этом женщины умирают от диабета чаще: в 2022 году - в 2,4 раза.

Показатель смертности от СД 1-го типа (инсулинозависимого) снизился: в 2018 году он унес жизни 31 человека, а в 2022-м - 14 (из них в трудоспособном возрасте - 7). В 2022-м мужчин и женщин скончалось поровну.

Смертность от СД 2-го типа выросла: 240 и 344 в 2018 и 2022 годах соответственно. Большинство умерших в 2022-м - женщины (260 человек).

От СД одного из других типов, которые выявляются редко, в 2022 году скончался 1 мужчина. В 2018-м тоже умер 1 человек, в 2019-м - 0, в 2020-м - 2, в 2021-м - 1.

В структуре осложнений сахарного диабета, приведших к смерти, первое место занимают острые сердечно-сосудистые нарушения, второе - нарушения периферического кровообращения, третье - патологии почек. В 2022 году отмечалось снижение доли сочетанных осложнений (поражение почек и сердечно-сосудистой системы) и увеличение доли гнойно-воспалительных осложнений со стороны кожи и подкожной клетчатки. Снизилось число смертей, вызванных диабетической комой (для сравнения: в 2021 году - 16, в 2022-м - 5).

При этом в Пензенской области отмечается ежегодное повышение заболеваемости диабетом как взрослого населения, так и детского. За 5 лет наиболее выраженный рост случаев СД 1-го типа отмечается у детей 0-14 лет (в 1,4 раза).