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Общество

Инвалидов СВО предлагают освободить от кредитов

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На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект о списании кредитов с бойцов специальной военной операции, признанных инвалидами II группы.

Сейчас такая льгота предоставляется военнослужащим, в том числе мобилизованным, ставшим инвалидами I группы, напоминает «Парламентская газета».

Кроме того, списывают и кредиты погибших или признанных умершими военных, чтобы они не переходили их наследникам. Это не касается военной ипотеки: в случае гибели военнослужащего кредит за жилье, где живет его семья, выплачивает Минобороны.

Авторы законопроекта указывают, что довольно много участников СВО, получивших II группу инвалидности из-за ранения, травмы или контузии. Есть случаи, когда банки взыскивают с них долги, в том числе по ипотечным сделкам, в которых залогом является единственное жилье.

Депутаты предлагают предоставить таким военнослужащим право на прекращение обязательств по оплате кредитов. Речь идет о случаях, когда военно-врачебная комиссия признала человека непригодным к военной службе. Это тоже не будет касаться военной ипотеки.

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Источник — фото pixabay.com
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