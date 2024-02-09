В Пензе проверили условия содержания детей-правонарушителей

09.02.2024 | 18:31

В Пензе проверили, как работают с детьми в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Для этого в учреждение приехала представитель Общественного совета при областном УМВД Ольга Чистякова.

«Она посетила помещения для проведения учебных занятий, библиотеку, игровую комнату, спортивный зал, кабинет для индивидуальной психологический работы, медицинский и процедурный кабинеты», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

За счет государства детей в центре кормят пять раз в день, также им выдают постельное белье и подбирают учебную программу по возрасту.

В рамках визита с несовершеннолетними провели беседу. Им объяснили, какие и за что предусмотрены наказания и как важно быть сознательным гражданином, патриотом своей страны.

«Пообщавшись с сотрудниками и детьми, понимаешь, что это то место, где дается шанс ребенку и его родителям переосмыслить свои поступки, изменить свое мировосприятие, для того чтобы в дальнейшем исключить такие жизненные ситуации», - отметила Ольга Чистякова.