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Общество

Пензенцам предлагают поехать в ДНР восстанавливать дома

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Пензенская епархия набирает добровольцев, желающих помочь мирным жителям Донецкой народной республики в реконструкции пострадавших квартир и небольших частных домов.

«В населенных пунктах находится много пожилых, женщин с детьми, людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье и остро нуждаются в помощи», - пояснили в пресс-службе епархии.

Волонтерами могут стать мужчины и женщины в возрасте до 70 лет. Им предстоит работа по восстановлению крыш, монтажу окон, установке дверей и внешней отделке. Поэтому приветствуется любительский опыт ремонтных работ, например дома или на даче.

В частности, очень пригодятся навыки плотника, кровельщика, штукатура, маляра-отделочника, электрика, сантехника, каменщика, плиточника.

Выезд состоится по мере набора группы. Продолжительность одной смены - 7-10 дней.

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Источник — фото pixabay.com
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