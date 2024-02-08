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Общество

Пензенский стоматолог объяснил, чем опасны зубы мудрости

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Специалист Пензенской стоматологической поликлиники Сергей Панюшов рекомендует удалять зубы мудрости, не дожидаясь, пока они вызовут осложнения.

Пензенский стоматолог объяснил, чем опасны зубы мудрости

Стоматолог-хирург объяснил, чем опасны «восьмерки».

Во-первых, из-за сложного расположения трудно соблюдать их гигиену, поэтому разрушаются и они сами, и их соседи.

Во-вторых, практически у всех пациентов наблюдается дефицит места для зуба мудрости, а скученность зубов - это путь к их потере, а также пародонтозу и пародонтиту.

В-третьих, смещение 8-го в ряду зуба в сторону щеки часто приводит к ее закусыванию и повреждению при пережевывании пищи, а такие травмы слизистой полости рта - путь к онкологическим заболеваниям.

В-четвертых, зуб мудрости расположен вблизи клетчаточных пространств, поэтому при его воспалении гной может очень быстро распространиться на область головы и шеи.

«Чем раньше удалить зуб мудрости, тем меньше будет проблем в дальнейшем», - рекомендует эксперт.

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Источник — фото № 2 областного минздрава
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