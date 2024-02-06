Рентген: в Заречном печать снимков на бумаге объяснили экономией

06.02.2024 | 15:57

В зареченском стационаре рентгеновские снимки распечатывают на листах обычной бумаги формата А4. Однако на качество работы специалистов это не влияет, заверили в администрации закрытого города.

«А у нас в Заречном рентген на газете скоро начнут печатать. В рентгеновском кабинете сидит бабушка 60-70 лет, делая снимки на бумажных листах формата А4», - написал на странице правительства Пензенской области соцсети «ВКонтакте» Алексей К.

На обращение мужчины ответил представитель администрации ЗАТО. По его словам, в кабинете трудится рентген-лаборант - специалист высшей категории с 40-летним стажем работы.

«В рентген-кабинете стационара работает цифровой рентген-аппарат. Результаты исследований печатаются на бумажных листах А4 в целях экономии дорогой пленки. При необходимости результат также может быть выдан на пленке и CD-диске», - сообщили Алексею.

Мужчина отреагировал на ответ со скепсисом.

«Рентген хорошо просвечивает перелом на листе? Что об этом говорит врач рентгенологии с сорокалетним стажем?» - поинтересовался он.

Представитель администрации, в свою очередь, указал, что описания специалист делает по изображению на мониторе компьютера.

«Технология данного аппарата позволяет проводить более точные исследования, так как снимки обладают большей четкостью по сравнению с технологией пленочных систем. В дальнейшем изображение хранится в электронной базе медицинской информационной системы, что облегчает доступ к нему другим специалистам», - объяснил представитель администрации.

Таким образом, снимок существует в электронном виде, а бумажную распечатку прикладывают к медицинской карте или истории болезни. Она не используется для описания и постановки диагноза.