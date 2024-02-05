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Общество

В Пензенской области производство лекарств упало почти на 30%

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В Пензенской области промышленное производство за 2023 год выросло на 14,1%. Положительная динамика наблюдалась в обрабатывающих производствах, энергетическом секторе, отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением.

Такие данные приводит Пензастат.

Специалисты отметили, что больше всего подросло металлургическое производство (+41,2%), а также производство готовых металлических изделий (+31,6%). Далее идет производство машин и оборудования (+30,8%).

Также увеличился индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, мебели.

Ряд отраслей, наоборот, показал в 2023-м заметный спад. Так, производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, упало на 29,1%, одежды - на 22,3%, текстильных изделий - на 8,7%.

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