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Общество

У молодой зареченки вырезали опухоль гигантских размеров

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В Заречном хирурги МСЧ-59 провели уникальную операцию молодой женщине. Пациентке удалили опухоль, которая занимала почти всю брюшную полость.

О случае в практике врачей закрытого города рассказал портал «Заречье сегодня».

Горожанка заметила, что ее живот уже несколько месяцев растет, однако предположила, что все дело в питании и избыточном весе. В итоге зареченка начала испытывать сильную боль и обратилась в приемный покой медучреждения.

«Во время осмотра в брюшной полости пациентки обнаружили опухоль, соответствующую по размерам девятому месяцу беременности. КТ подтвердила диагноз», - сообщили в пресс-службе МСЧ-59.

У молодой зареченки вырезали опухоль гигантских размеров

Пациентку прооперировали в тот же день, опухоль успешно удалили. Гистологическое исследование показало, что она была доброкачественной.

Медики отметили, что чаще всего подобные образования злокачественные, и рекомендовали следить за своим здоровьем, вовремя обращаться за помощью.

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Источник — фото пресс-службы МСЧ-59
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