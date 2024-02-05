Часть граждан попадет под особое наблюдение полиции

05.02.2024 | 14:20

С гражданами, признанными виновными по административным делам о дискредитации ВС РФ, будут беседовать участковые.

На правоохранителей возложили индивидуальную профилактическую работу с такими лицами, пишет ТАСС со ссылкой на приказ МВД.

Изменения внесены в приказ о службе участковых, а именно в пункт о категориях лиц, с которыми обязательна профилактическая работа. Список дополнили нарушителями статьи КоАП РФ о дискредитации армии и публичном демонстрировании нацисткой атрибутики, символики экстремистских организаций, гражданами, которые посягали на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных или спортивных мероприятий.

Под индивидуальной профилактической работой понимается следующее: беседы, наблюдение за поведением и образом людей, находящихся на учете, опрос их родных и соседей, применение мер административного принуждения.

Такая работа начнется, как только постановление о признании человека виновным в административном правонарушении вступит в силу.