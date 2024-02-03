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Общество

Владыка Серафим возглавит литургию в Воскресенском храме

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В воскресенье, 4 февраля, православные христиане отметят День собора новомучеников и исповедников церкви русской.

Дата является переходящей. В этом году она совпадает с днем ангела митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

Владыка возглавит литургию в Воскресенском храме при Пензенском епархиальном управлении (Соборная площадь). Она начнется в 8:30 и продлится около двух часов.

«Будущий митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим (Домнин) был пострижен в монашество в 1999 году с наречением имени Серафим в честь священномученика Серафима (Чичагова), пострадавшего в годы гонений на веру со стороны советской власти и причисленного к лику святых (новомучеников) в 1997 году», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

25 декабря 2013 года по решению Священного синода Русской православной церкви епископ Кузнецкий и Никольский Серафим был назначен управлять Пензенской митрополией. Он сменил на этом посту владыку Вениамина, переведенного в Рязанскую область.

1 февраля 2014 года епископ Пензенский и Нижнеломовский Серафим был возведен в сан митрополита. Торжественная церемония состоялась в московском храме Христа Спасителя. Владыку рукополагал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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