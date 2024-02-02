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Общество

В областном госпитале ветеранов войн будут быстрее выявлять инфекции

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В Пензенский областной госпиталь ветеранов войн поступил иммуноферментный анализатор стоимостью около 1 миллиона рублей. С его помощью можно быстро и точно диагностировать различные виды инфекционных заболеваний.

«Результат будет готов уже в день сдачи анализа», - уточнил главный врач госпиталя Вадим Аббакумов.

Новый аппарат появился в медицинском учреждении в рамках программы по замене устаревшего оборудования.

Он существенно расширит возможности диагностики болезней, провоцируемых различными микроорганизмами, пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

«Наличие данного прибора, несомненно, положительно скажется на качестве анализов, проводимых нашей лабораторией, а следовательно, и на эффективности дальнейшего лечения пациентов», - подчеркнул Аббакумов.

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Источник — фото областного минздрава
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