Президент наградил Ольгу Чистякову за общественную деятельность

02.02.2024 | 16:11

Депутат Законодательного собрания Пензенской области, руководитель регионального отделения Союза женщин России Ольга Чистякова получила благодарственное письмо от Президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественной и благотворительной деятельности. Его вручил губернатор Олег Мельниченко.

Глава государства отметил такие гражданские инициативы, как «Школа материнства», «Эликсир здоровья», «Весенняя гроза» и многие другие, которые стали частью национальных проектов в сфере здравоохранения, демографии, физической культуры и спорта.

«Эта высокая награда - огромная честь для меня. Наш национальный лидер Президент РФ Владимир Владимирович Путин вдохновляет на благие дела, направленные на процветание и благополучие нашей великой страны, общего дома - России», - высказалась Ольга Чистякова.

Она регулярно помогает не только пензенцам, но и жителям новых регионов России, а также участникам СВО, организует гуманитарные миссии. Посетила Токмак, Мелитополь и Мариуполь.

Поддержка оказывается детскому саду в Пологах, школам искусств, медицинским учреждениям, образовательным заведениям подшефного Токмака.

В Пензенской области Чистякова поддержала волонтерскую акцию по плетению маскировочных сетей для нужд участников СВО. На передовую регулярно отправляются теплые вещи, связанные пензенскими мастерицами.

За активную поддержку и обеспечение работы гуманитарной миссии на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Ольга Чистякова награждена благодарностью секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

От председателя партии Дмитрия Медведева Ольга Чистякова получила благодарность за большой личный вклад в оказание помощи беженцам с Украины и жителям ДНР и ЛНР.